5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira a Ibersol estará a reagir às suas contas dos primeiros nove meses deste ano, enquanto a Ramada deverá reflectir na evolução das suas acções em bolsa a aprovação do pagamento antecipado de 1,15 euros a partir de 14 de Dezembro. Hoje é dia de Black Friday e por isso os mercados norte-americanos encerram mais cedo. E a Moody’s diz que se trata de um evento que pressiona as contas do retalho europeu.

Ibersol reage ao crescimento dos lucros

A Ibersol fechou os primeiros nove meses deste ano com lucros de 23,9 milhões de euros, o que traduz uma subida de 9,3% face ao resultado líquido de 21,8 mil milhões de euros obtido no mesmo período do ano passado. A dona de marcas como a Burger King e a Pizza Hut adiantou que o volume de negócios cresceu 1% para 335,7 milhões de euros, ao passo que o EBITDA caiu 3% face ao período homólogo de 2017 para 48,3 milhões de euros.

A empresa justificou a descida do EBITDA com a redução da actividade no aeroporto de Barcelona – onde houve uma redução de 36% do número de restaurantes concessionados a partir de Maio – e com a quebra da actividade em Angola, provocada pela forte desvalorização cambial do kwanza face ao euro (78%). No entanto, estas quebras foram minimizadas pela evolução positiva no mercado ibérico, com destaque para Portugal, onde o volume de negócios cresceu a dois dígitos.





Ramada paga dividendo antecipado a partir de 14 de Dezembro

O conselho de administração da Ramada Investimentos e Indústria anunciou ontem depois do fecho da bolsa a aprovação do pagamento antecipado de dividendos por conta dos resultados de 2018. O "board" da empresa informou, em comunicado divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que "constatada a evolução favorável dos resultados durante a parte já decorrida do presente exercício e a existência de liquidez compatível, deliberou, na presente data, um adiantamento sobre os lucros do exercício de 2018 no montante global de 29.487.678 euros".

Estes 29,48 milhões de euros correspondem a um dividendo ilíquido de 1,15 euros por acção. A remuneração accionista começará a ser distribuída a partir de 14 de Dezembro, pelo que as acções deixam de conferir direito ao dividendo (ou seja, entram em ex-dividendo) no dia 12 de Dezembro.





Moody's diz que Black Friday tem impacto negativo no retalho europeu

A Moody's sublinhou ontem que a Black Friday, dia de grandes descontos que se assinala esta sexta-feira, tem um impacto negativo no sector europeu de retalho, levando frequentemente a uma antecipação das compras natalícias – com margens mais reduzidas para os comerciantes.

"A Black Friday leva, em muitos casos, a uma antecipação das compras de Natal, muitas vezes com margens mais baixas, e é por isso negativa para o sector europeu de retalho em geral e raramente positiva para as empresas individualmente", afirmou o vice-presidente da agência de rating, David Beadle, numa nota ontem divulgada e citada pela Lusa.





Meia sessão em Wall Street

Depois de ontem os mercados terem estado encerrados do outro lado do Atlântico, devido à celebração do dia de Acção de Graças, hoje reabrem mas fecham mais cedo (às 18:00 de Lisboa, no caso de Wall Street) – o que leva a que esta semana o volume de negociação seja mais fraco nos EUA.

Na última sessão de Wall Street, na quarta-feira, as bolsas regressaram aos ganhos, pela mão sobretudo das cotadas das tecnologias e da energia.





DBRS pode pronunciar-se sobre a dívida da União Europeia

A agência de notação financeira DBRS tem agendada para esta sexta-feira uma possível acção de rating para a União Europeia. Já a Moody’s poderá pronunciar-se sobre a classificação e perspectiva para a evolução das dívidas soberanas da Hungria e de Moçambique.

Os relatórios sobre os ratings e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo.