5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira os mercados deverão continuar a reagir ao anúncio do cancelamento da votação, pelos deputados britânicos, do acordo do Brexit negociado entre Londres e Bruxelas, com os investidores atentos aos desenvolvimentos nesta frente. As papeleiras, que ontem cederam bastante terreno, também continuarão a centrar as atenções.

Cancelada votação do acordo do Brexit no Parlamento britânico…

O acordo do Brexit proposto por Theresa May já não vai ser hoje discutido na Câmara dos Comuns, onde os deputados britânicos iriam votar o tratado jurídico que concretiza os termos legais da saída do Reino Unido da União Europeia.

No discurso feito na segunda-feira, a primeira-ministra britânica confirmou que a votação do acordo sobre o Brexit não iria realizar-se, admitindo que, se avançasse, este seria chumbado com maioria. May anunciou que vai encetar negociações urgentes com os líderes europeus para tentar alinhavar eventuais alterações ao mecanismo de salvaguarda ("backstop") delineado para evitar que seja reinstituída uma fronteira rígida entre a Irlanda (União Europeia) e a Irlanda do Norte (Reino Unido) uma vez consumado o Brexit.

Quando o anúncio foi feito, as bolsas europeias ainda não tinham encerrado e reagiram em queda, para mínimos de 2016. Também a libra afundou face ao euro e ao dólar –contra o qual estabeleceu mínimos de Abril de 2017. Hoje irá prolongar-se o movimento de descida?





… e Conselho Europeu debate questão

Perante o cancelamento da votação, pelos deputados britânicos, do acordo do Brexit negociado entre Londres e Bruxelas, o presidente do Conselho Europeu anunciou que na próxima quinta-feira decorrerá uma cimeira especial destinada a tratar o processo do Brexit.

Donald Tusk rejeita renegociar o acordo sobre os termos da saída britânica da UE, incluindo o "backstop", mas mostra-se disponível para encontrar formas de ajudar a garantir a ratificação por parte de Londres.





Papeleiras caem em dia de estimativas de excesso de oferta

As papeleiras registaram ontem fortes quebras, numa altura em que o banco de investimento suíço UBS prevê que exista um excesso de oferta de pasta de papel em 2019, o qual diz já se fazer notar na escassez de acordos comerciais, pelo que as empresa do sector podem ser obrigadas a cortar as estimativas que têm para o próximo ano.