5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Trump ameaça paralisar serviços federais e atira Wall Street ao chão

Na sessão de ontem das bolsas do outro lado do Atlântico, a volatilidade esteve ao rubro. Os três grandes índices de Wall Street viveram uma sessão de sobe-e-desce, ao sabor de várias notícias que foram mexendo com o sentimento dos investidores.

Inicialmente, a negociação foi impulsionada pelos relatos de que a China poderá decidir-se por um corte das tarifas aduaneiras à importação de carros norte-americanos – o que levou a uma subida das cotadas deste sector. Mas a tendência entretanto mudou quando o presidente dos EUA disse que terá "orgulho" em encerrar os serviços públicos nacionais se a sua pretensão orçamental do muro na fronteira com o México não for atendida. Bastou esta declaração de Donald Trump para as bolsas norte-americanas inverterem para a baixa.





Cedência da China nas tarifas automóveis anima dólar

A nota verde inverteu ontem para terreno positivo, impulsionada pelos relatos de que a China poderá decidir-se por um corte das tarifas aduaneiras à importação de carros norte-americanos.

Em contrapartida, o euro esteve a negociar no vermelho, fragilizado pelos receios de que o plano orçamental do presidente francês, Emmanuel Macron, possa levar a que o défice do país viole as regras europeias ao superar os 3% do PIB e leve a um corte do ‘rating’ da dívida soberana de França.





Inflação em destaque por cá

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística divulga o índice de preços no consumidor em Novembro, bem como os índices de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas nos serviços, em Outubro.