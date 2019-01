5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira a Pharol deverá estar a reagir ao facto de ter acompanhado o aumento de capital da operadora brasileira Oi. Lá fora, o destaque vai para a votação, no parlamento britânico, do plano alternativo para o Brexit. Nota ainda para a Apple, que reporta as suas contas do primeiro trimestre fiscal após o fecho de Wall Street.

Pharol acompanha aumento de capital da Oi e ficará com 5,5%

A entidade liderada por Palha da Silva subscreveu mais de 127 milhões de ações da Oi e prevê ficar com 5,51% do capital da operadora brasileira.

O anúncio foi feito ontem, a poucos minutos do fecho da bolsa nacional, pelo que as ações estarão a reagir na sessão desta terça-feira.





Plano alternativo do Brexit votado no parlamento britânico

O acordo de Theresa May para o Brexit chumbado pelos deputados britânicos volta, com algumas emendas (é um plano B que acaba por ser o plano A mas com concessões que até aqui a UE rejeitou dar), ao Parlamento britânico. Esta terça-feira é assim a data prevista para a discussão e votação do chamado plano alternativo para o Brexit. Além da moção da primeira-ministra serão também discutidas e votadas emendas propostas por deputados. A decisão sobre as emendas que irão a votos cabe ao "speaker" dos Comuns, John Bercow.

Para já, a emenda com maior lastro na imprensa tem como autora a deputada trabalhista Yvette Cooper e pressupõe que se até 26 de fevereiro não tiver sido alcançado nenhum acordo de saída, então o Brexit, agendado para as 23:00 de 29 de março, seja adiado por um período de nove meses. May rejeita adiar a saída, considerando que isso seria trair os resultados do referendo de 2016. Por outro lado, se o Brexit for adiado por um período superior a três meses, o Reino Unido será obrigado a participar nas eleições europeias marcadas para maio deste ano. Certo é que se não houver um acordo sobre os termos jurídicos da saída e os princípios norteadores da relação futura, nem tão pouco um adiamento do Brexit, então a saída ocorre de forma desordenada e em terreno nunca pisado.

Apple apresenta resultados do trimestre

A Apple apresenta esta terça-feira as contas relativas ao seu primeiro trimestre fiscal. A gigante norte-americana reviu recentemente em baixa as suas estimativas para o crescimento dos resultados. A companhia liderada por Tim Cook justifica a expectativa de um crescimento mais lento das vendas com o abrandamento na China, pelo que os investidores estarão particularmente atentos às contas da empresa.