5 coisas que precisa de saber para começar o dia

As contas da Jerónimo Martins e da EDP Renováveis

Esta quarta-feira a EDP Renováveis estará a reagir aos resultados de 2018, apresentados antes da abertura da sessão da bolsa nacional.

Também a Jerónimo Martins divulga os seus números do ano passado, mas após o fecho da praça lisboeta.





Altri emite 50 milhões em obrigações verdes

A Altri anunciou ontem o lançamento de uma emissão obrigacionista de 50 milhões de euros, que tem como objetivo financiar a construção de uma nova central termoelétrica a biomassa na Figueira da Foz. Em comunicado, a empresa co-liderada por Paulo Fernandes (que é também CEO da Cofina, proprietária do Negócios) referiu que a emissão foi lançada pela sua participada Sociedade Bioelétrica do Mondego (SBM) e foi integralmente organizada, montada e subscrita pelo BPI.





Segundo a mesma fonte, esta emissão de obrigações verdes (exclusivas para financiar projetos "amigos" do ambiente) será a primeira admitida à negociação em Portugal no mercado não regulamentado Euronext Access Lisbon. Os títulos emitidos pela Altri têm uma maturidade de 10 anos e pagam uma taxa de cupão de 1,9%.





Trump e Kim Jong Un encontram-se em Hanói

O dia será também marcado pelo encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un.

Este será o segundo encontro entre os dois líderes e vai decorrer até amanhã, 28 de fevereiro, em Hanói (Vietname).





May admite adiar Brexit em alternativa a saída sem acordo

A primeira-ministra britânica admitiu pela primeira vez esta terça-feira a possibilidade de adiar a saída do Reino Unido da União Europeia, dando aos deputados três opções: ou aprovam o acordo de saída já negociado com Bruxelas, ou o adiamento do Brexit ou uma saída desordenada da União Europeia.

A imprensa britânica já dava conta ontem de manhã que Theresa May estava disponível para adiar a saída da União Europeia. A primeira-ministra confirmou esta opção, tendo anunciado que será esta a alternativa caso chumbem um Brexit sem acordo.





Discurso de Powell, reservas de crude e confiança dos consumidores

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o inquérito à avaliação bancária na habitação, em janeiro, bem como os inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores, em fevereiro.

Ainda no Velho Continente, o Eurostat publica os dados da confiança dos consumidores na Zona Euro, em fevereiro [anterior: -7,4 pontos; estimativa: -7,4 pontos].

Nos EUA, há vários elementos a ter em conta esta quarta-feira. São divulgados os dados das encomendas de bens duradouros, em dezembro [anterior: 1,2%]; das encomendas à indústria, em dezembro [anterior: -0,6%; estimativa: 1,2%]; e dos contratos de compra e venda de casas, em janeiro [anterior: -2,2%; estimativa: 0,9%].

Ainda do outro lado do Atlântico, a Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina.

Por outro lado, há novo discurso sobre política monetária e sobre o estado da economia dos EUA, por parte do presidente da Reserva Federal. Depois de ontem ter falado no Senado, hoje Jerome Powell discursará perante a comissão dos serviços financeiros da Câmara dos Representantes no âmbito da audiência semi-anual Humphrey-Hawkins.

Já o representante norte-americano do Comércio, Robert Lighthizer, testemunha perante uma comissão da Câmara dos Representantes e o tema será o das relações comerciais entre os EUA e a China.