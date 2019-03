5 coisas que precisa de saber para começar o dia

REN reage às contas anuais

O lucro da REN caiu 8,1% em 2018, penalizado pela taxa sobre a energia, anunciou ontem a empresa liderada por Rodrigo Costa, após o fecho da bolsa nacional – pelo que as ações estarão a reagir na sessão desta sexta-feira.

O conselho de administração da REN vai propor um pagamento de um dividendo de 17,1 cêntimos por ação. Um valor que está em linha com a política de dividendos anunciada no último Capital Market Day.





"Rating" de Espanha pode ser avaliado

São duas as agências de notação financeira a poder avaliar o "rating" de Espanha, esta sexta-feira: DBRS e S&P. O país está a pouco mais de um mês de eleições, que se realizam a 28 de abril.