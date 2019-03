5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira a Sonae Indústria estará a reagir à queda dos lucros em 2018, reportada ontem à noite. Também os desenvolvimentos no Brexit e os dados do PIB nos Estados Unidos deverão mexer com os mercados esta quinta-feira.

Sonae Indústria reage às contas de 2018

A Sonae Indústria vai estar esta quinta-feira a reagir aos resultados do ano passado, divulgados ontem depois do fecho da bolsa nacional.

A empresa liderada por Paulo Azevedo reportou lucros de 11 milhões de euros em 2018, o que corresponde a uma queda de 27,8% face aos 15,3 milhões de euros registados no ano anterior. Já o volume de negócios consolidado no último exercício atingiu cerca de 220,2 milhões de euros, uma redução de 4,7% face aos 231 milhões verificados em 2017.





Parlamento britânico aprova a mudança de data para o Brexit

Ontem houve mais desenvolvimentos no que diz respeito ao termos do divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia, com a alteração ao instrumento estatutário de aplicação do Artigo 50.º do Tratado de Lisboa a ser aprovada no parlamento britânico. Ou seja, o Brexit não irá, de forma alguma, acontecer a 29 de março como inicialmente definido pelo Artigo 50.º do Tratado de Lisboa. Sobram então duas datas em que se pode dar a saída do Reino Unido da União Europeia: 12 de abril sem acordo ou 22 de maio com acordo aprovado no parlamento.