5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Sonae Capital desconta dividendo

A Sonae Capital entra hoje em ex-dividendo, o que significa que as ações detidas deixam de conferir direito à remuneração acionista já anunciada – por conta dos resultados de 2018 – e que começa a ser paga a partir de 27 de maio.

A empresa liderada por Miguel Gil Mata vai distribuir um dividendo ilíquido de 7,4 cêntimos por ação, o que representa uma subida de 23% face à remuneração de 6 cêntimos por ação no ano passado.





PMI dos serviços na Zona Euro em foco

Na Zona Euro teremos hoje a publicação dos índices dos gestores de compras (PMI) da IHS Markit, relativos a maio. Serão divulgados os PMI compósitos, bem como os dados desagregados para os serviços. Serão também divulgados os mesmos indicadores para França e Alemanha.