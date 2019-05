Sonae Capital distribui dividendo a partir de 27 de maio

D.R.

A Sonae Capital começará a pagar o dividendo ilíquido de 0,074 euros por ação a partir de 27 de maio, pelo que as acções serão transaccionadas sem direito a dividendo a partir de 23 de maio, refere a empresa em comunicado à CMVM.

A Sonae Capital volta assim a pagar dividendos aos acionistas, apesar de ter fechado 2018 com prejuízos. Este pagamento de 7,4 cêntimos por ação em dividendos corresponde a um aumento de 23% face aos 6 cêntimos distribuídos no ano passado.

Este valor corresponde a um "dividend yield" de 8,27% face à cotação de fecho desta segunda-feira da Sonae Capital (encerrou a ceder 1,76% para 0,894 euros).

No passado dia 30 de abril, a empresa liderada por Miguel Gil Mata (na foto) anunciou ter sido deliberado, na assembleia geral de acionistas desse dia, alargar o número de membros do "board" de sete para nove. Nessa mesma reunião magna foi aprovada a proposta da administração do referido dividendo de 0,074 euros por ação.

O valor total destinado à distribuição de dividendos é de 18,5 milhões de euros.