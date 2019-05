Entre as cotadas, o destaque vai para o BCP que "tem demonstrado uma elevada resiliência perante a envolvente desfavorável que tem caraterizado o setor" europeu da banca, segundo os analistas do BPI. Na abertura da sessão, as ações perdiam 0,68% para os 24,92 cêntimos.



A travar maiores perdas no PSI-20 estão as pequenas valorizações de cotadas como a REN, a Nos ou a Corticeira Amorim.



(Notícia atualizada com mais informação às 8h17) Além disso, os investidores ficarão esta quinta-feira a conhecer os relatos relativos à ultima reunião da autoridade monetária europeia, realizada em abril. Ontem as minutas da Reserva Federal reiteravam a abordagem paciente que a Fed pretende continuar a aplicar "durante algum tempo" em relação aos juros.Entre as cotadas, o destaque vai para o BCP que "tem demonstrado uma elevada resiliência perante a envolvente desfavorável que tem caraterizado o setor" europeu da banca, segundo os analistas do BPI. Na abertura da sessão, as ações perdiam 0,68% para os 24,92 cêntimos.Em baixa está também o setor do papel - a Altri segue a desvalorizar 1,11% para os 6,23 euros - e os correios com os CTT a desvalorizar 1,47% para os 2,27 euros, um dia após a entrada do novo CEO , João Bento.Nota também para a Sonae Capital que negoceia hoje em ex-

A bolsa nacional abriu em baixa esta quinta-feira, 23 de maio, com o índice PSI-20 a marcar uma queda de 0,6% para os 5.077,33 pontos, acumulando duas descidas consecutivas. As bolsas europeias também abriram em terreno negativo: o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, desvaloriza 0,56% para os 376,88 pontos.Neste momento, a desaceleração económica, o receio face à disputa comercial entre os EUA e a China e a incerteza relacionada com o Brexit continuam a pesar nas bolsas europeias. "A realização das eleições europeias no domingo poderá dissipar alguma incerteza entre os investidores e redimensionar os seus receios", antecipam os analistas do BPI no diário de bolsa.