5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira, responsáveis do Banco de Inglaterra e do Banco de Itália falam sobre política monetária. Por cá teremos o relatório do FMI relativo a Portugal e a Inapa deverá estar a reagir ao anúncio da conclusão da compra da Papyrus, devendo a EDP refletir também os dados relativos à produção de eletricidade no primeiro semestre.

EDP produz menos 11% de eletricidade no primeiro semestre

A EDP registou uma quebra de 11% na produção de eletricidade no primeiro semestre do ano, de acordo com os dados operacionais publicados na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A contribuir para esta evolução esteve a produção hídrica, com uma quebra de 43% no período em análise, o que estará relacionado com a venda de mini-hídricas em Portugal e no Brasil no último trimestre do ano passado. A produção a carvão também desceu 19%. Já a produção de energia eólica aumentou 4%, enquanto a solar cresceu 25%. A produção a gás natural aumentou 73%.



A empresa liderada por António Mexia revelou ainda que a capacidade instalada cresceu 2% nos últimos 12 meses para 27,3 GW, com 74% a ter origem em energias renováveis.





Inapa fecha compra da Papyrus Deutschland

A Inapa anunciou ontem ao final da tarde a conclusão da compra da empresa alemã Papyrus Deutschland, um negócio que foi anunciado em outubro do ano passado e cujo valor não é conhecido.