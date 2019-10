5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira a agência de notação financeira DBRS poderá pronunciar-se sobre a classificação da dívida soberana de Portugal. O relatório do emprego dos EUA em setembro também estará no centro das atenções.

DBRS avalia dívida de Portugal

A agência de notação financeira canadiana Dominion Bond Rating Service (DBRS) poderá pronunciar-se esta sexta-feira sobre a classificação da dívida de Portugal. Neste momento, a DBRS tem a dívida de longo prazo de Portugal no penúltimo nível da categoria de investimento de qualidade (BBB), ou seja, dois graus acima de "junk" (categoria de investimento especulativo), tal como a S&P e a Fitch. Já a Moody’s coloca Portugal no último nível de investimento de qualidade, mas poderá colocar a dívida soberana no mesmo patamar que as restantes agências já na próxima reunião, agendada para 22 de novembro.

No passado dia 5 de abril, a DBRS decidiu elevar a perspetiva para a evolução da dívida Portugal, de estável para positiva, sinalizando assim que em breve poderia subir o rating e passar a ser a agência que dá melhor classificação à República. E isso pode acontecer já hoje.

A DBRS foi a única agência que manteve sempre Portugal acima de lixo. Quando as outras três grandes agências atribuíam uma classificação de investimento especulativo à dívida portuguesa, a DBRS tinha o poder de ligar ou desligar Portugal da máquina do Banco Central Europeu (BCE), uma vez que era a única que garantia a elegibilidade da dívida nacional para os programas de compra do BCE.

Também hoje, a Standard & Poor’s poderá ter uma palavra a dizer sobre o rating de França.





Estados Unidos divulgam dados do emprego

As autoridades norte-americanas publicam nesta sexta-feira os valores mais recentes da taxa de desemprego e da evolução salarial, relativas a setembro, bem como as últimas estatísticas da balança comercial, de agosto. Isto numa altura em que se teme um abrandamento da maior economia mundial e em que não há fim à vista para a guerra comercial com a China.