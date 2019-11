5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Donald Trump assinou ontem, já depois do fecho de Wall Street, a legislação norte-americana de apoio a Hong Kong nas suas pretensões de autonomia face à China – o que irá constituir um novo foco de tensão nas negociações comerciais entre Washington e Pequim.

Ao longo da passada semana cresceu a especulação de que o chefe da Casa Branca poderia promulgar esta proposta de lei que tinha já tido luz verde no Congresso (Senado e Câmara dos Representantes). Agora, com a aprovação desta legislação por Trump, os progressos entre as duas maiores economias do mundo com vista à assinatura de um acordo comercial parcial (o chamado acordo de "fase um") poderão ser abalados. Isto porque a China ameaçou retaliar se Trump convertesse em medida legislativa a posição que teve luz verde no Congresso norte-americano.





O Lone Star, fundo norte-americano do multimilionário John Grayker, está em conversações exclusivas para adquirir a unidade de produtos químicos para construção da alemã BASF, avançou ontem a agência Bloomberg citando fontes conhecedoras do processo. O fundo de capitais privados – que detém 75% do Novo Banco, a par com os 25% detidos pelo Fundo de Resolução – superou um consórcio rival que incluía o Cinven e o Bain Capital, de acordo com as mesmas fontes, que confirmaram assim o que já tinha sido adiantado pela Reuters.

Um potencial acordo poderá avaliar aquela unidade de negócio em cerca de três mil milhões de euros, referiu a Bloomberg citando uma das fontes. No entanto, não há ainda acordo final e as negociações poderão terminar sem entendimento, sublinhou a mesma pessoa à agência noticiosa.





Os inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores do Instituto Nacional de Estatística (INE) são conhecidos esta quinta-feira, o que permitirá perspetivar alguma evolução futura. O INE revela também hoje os números relativos ao desemprego de outubro, bem como o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação (também relativo a outubro).

No resto da Europa, o destaque vai para os dados da inflação na Alemanha e em Espanha.