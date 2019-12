5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Saudi Aramco debutante

Depois de garantir a colocação de 1,5% do capital da Saudi Aramco, naquele que se tornou o maior IPO (oferta pública inicial) de sempre - garantindo ao Reino saudita um encaixe de 25,6 mil milhões de dólares -, a petrolífera debuta na bolsa de Riade.

As ações começam a ser negociadas já depois de a OPEP ter acordado um corte de produção e à boleia de incentivos dados pelo Reino Saudita aos investidores que têm também a promessa de dividendos chorudos. Cada ação da Saudi Aramco foi vendida a 32 riais sauditas (8,53 dólares), o que a avalia em 1,7 biliões de dólares.





Fed deve manter taxas

Depois de se ter acreditado que a Reserva Federal norte-americana (Fed) poderia voltar a descer taxas, o mercado acredita agora na sua manutenção.

Em outubro a Fed baixou as taxas pela terceira vez em 2019, colocando-as num intervalo entre 1,5% e 1,75%. Esta reunião de 10 e 11 de dezembro vem acompanhada de projeções económicas.