Blackrock deixa de ter participação qualificada na Jerónimo Martins

A Blackrock "alienou direitos de voto, ficando abaixo do limite de participação de 2%" na portuguesa Jerónimo Martins, informou a retalhista esta segunda-feira, 16 de novembro.





A Blackrock, que detinha 2,02% do capital da Jerónimo Martins, fica agora abaixo da fasquia dos 2%, embora não seja especificada a nova percentagem.





A informação consta de uma nota publicada no site a Comissão do Mercado e dos Valores Mobiliários (CMVM).





Além da Blackrock, a retalhista conta com a sociedade Francisco Manuel dos Santos como principal acionista, com 56,14% do capital, o Heerema Group, com 5%, o JPMorgan Chase, com 2,11%, e a T. Rowe Price International, com 2,02%.