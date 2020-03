OPEP espera ‘ok’ da Rússia para decidir cortes de produção

Esta sexta-feira é um dia decisivo para o mercado de petróleo. Depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ter chegado ontem a um acordo para uma redução adicional de 1,5 milhões de barris na produção diária de petróleo, o cartel reúne-se com os aliados para poder avançar em definitivo com a medida e contrariar a queda das cotações da matéria-prima.

De acordo com o ministro do petróleo iraniano, se Moscovo não aceitar esta proposta, "não há acordo" e o corte não se efetivará. A ideia da OPEP é que este novo corte vigore até ao final do ano.





Coronavírus continua a fazer descarrilar as bolsas

Se os números que dão conta da proliferação do coronavírus já estavam a assustar os investidores, as contas que se começam a fazer ao impacto económico fazem ressoar os alarmes.