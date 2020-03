Governos lançam mão de medidas para travar covid-19

Continuam a ser esperados anúncios por parte dos governos dos vários países afetados pela propagação do novo coronavírus. Em Portugal realiza-se mais uma reunião de concertação social e o gabinete de crise continua ativo.

Já no Reino Unido está marcada uma sessão plenária para que a Câmara dos Comuns possa aprovar legislação de emergência para o combate à covid-19. O governo britânico vai escrever a cerca de 1,5 milhões de pessoas com maior risco de desenvolver complicações se contraírem covid-19, pedindo-lhes para ficarem em casa nas próximas 12 semanas, foi ontem anunciado.





Bazuca dos EUA de quase dois biliões em risco

Atenuar uma recessão que é dada como certa é o objetivo dos países. Muitos pacotes orçamentais continuam a ser desenhados e anunciados e ainda nem chegaram a ser aprovados pelos parlamentos, pelo que ainda falta tempo até chegarem ao terreno. Mas a sua dimensão tem vindo a crescer de dia para dia.