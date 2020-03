Bruxelas aciona exclusão das regras orçamentais e dá ordem para gastar

A União Europeia continua a dar passos importantes para responder em força à pandemia do novo coronavírus. Esta sexta-feira, a Comissão Europeia tomou a decisão inédita de acionar a cláusula de exclusão do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) para que os países da moeda única possam injetar dinheiro para as respetivas economias sem correrem o risco de entrar em incumprimento das regras orçamentais.





We promised we'll do everything to support Europeans & companies through the crisis. We deliver. Yesterday we put in place the most flexible ever #StateAid rules to help people+companies. Today we trigger the clause to relax budget rules, enabling govs to pump into the economy pic.twitter.com/a7IuuOSQWz — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 20, 2020

"Estamos hoje, pela primeira vez, a ativar a cláusula de derrogação de âmbito geral. Com esta medida, cumpro o compromisso por mim assumido de, temporariamente, fazer uso de toda a flexibilidade permitida nas nossas regras para garantir que todos os nossos recursos são canalizados para dar uma resposta eficaz à pandemia de coronavírus", sustentou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Trata-se assim de novo passo em frente na resposta à crise em curso, pois Bruxelas já tinha dado indicação de que seria usada toda a flexibilidade prevista no PEC em "circunstâncias excecionais"Apesar desta decisão, terão de ser os Estados-membros da UE a dar luz ver à ativação desta cláusula de derrogação do PEC, sendo que a Comissão apela ao Conselho que o faça "tão rápido quanto possível"

Uma vez aprovada a cláusula pelo Conselho Europeu, a Comissão sustenta que os Estados-membros ficarão em condições de tomar as medidas adequadas para responder de forma ágil à pandemia. O órgão executivo comunitário reitera ainda a mensagem de que continua preparado para tomar decisões adicionais mediante a evolução do surto do novo coronavírus.





Esta cláusula foi introduzida no ordenamento da moeda única em 2011, quando entrou em vigor a reforma levada a cabo no âmbito do "Six-Pack", a qual, segundo uma nota informativa da própria Comissão, tentou incorporar as lições decorrentes da crise financeira concluindo pela necessidade de um mecanismo capaz de permitir um "desvio coordenado, ordeiro e temporário" das regras orçamentais numa situação provocada por uma "crise generalizada". O PEC tem por objetivo promover contas públicas equilibradas, fixando, por exemplo, o polémico teto máximo de 3% do PIB para o défice ou ainda os objetivos de consolidação orçamental de médio prazo.



A instituição liderada pela alemã Von der Leyen sinaliza desde já que os estímulos económicos entretanto avançados por diversos Estados-membros associados à quebra da atividade económica irão "contribuir para défices orçamentais substancialmente mais elevados". Seja como for, a Comissão nota que os desvios às regras orçamentais "serão temporários" e salienta estar convencida de que limitar os danos económicos causados pela Covid-19 no imediato é necessário para "limitar os riscos para a sustentabilidade orçamental no médio e longo prazo".



Comissão teme recessão pior do que em 2009

Entre as razões que levaram a Comissão a tomar esta decisão e a propô-la ao Conselho está a possibilidade de o novo coronavírus provocar, em 2020, uma contração maior do que a registada em 2009. A instituição recorda que quando, a 13 de março, lançou a resposta coordenada à pandemia, fez uma projeção macroeconómica que estima que o PIB do conjunto dos 27 da UE poderá encolher 1% neste ano.



"Assumindo que a crise de saúde se prolongue até ao início de junho ou para lá dessa data, a quebra na atividade económica em 2020 pode ser comparável à contração de 2009, o pior ano da crise económica e financeira", pode ler-se no comunicado da Comissão.



A agência Bloomberg, citando duas fontes com conhecimento das discussões ao nível comunitário, escreve que a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, transmitiu, esta semana, aos líderes europeus que as mais recentes projeções do BCE indicam que se a paralisação decorrente do surto se prolongar durante mais um mês o produto da Zona Euro vai contrair 2%, mas que se durar mais três meses irá fazer com que o PIB da moeda única encolha 5%.





(Notícia em atualização)