EDP estreia assembleia virtual dos "grandes"

A primeira prova de fogo em relação às assembleias exclusivamente telemáticas, ou seja, virtuais, vai acontecer já esta quinta-feira com a reunião magna da EDP, uma das cotadas com maior número de acionistas minoritários. Os particulares tinham, no final de 2019, 6% do capital da elétrica.

Recorde-se que o conselho de administração da EDP decidiu manter o dividendo em 19 cêntimos por ação, em linha com a política de distribuição de dividendos seguida nos últimos três anos, levando hoje essa proposta aos acionistas.





Novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA

Os novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA deverão permanecer em níveis muito elevados, depois de na semana anterior mais de seis milhões de americanos terem recorrido a estes apoios, devido aos efeitos da covid-19.