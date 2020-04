Mota-Engil reage a contrato em Moçambique

A Mota-Engil anunciou ontem, já depois do fecho da bolsa, que a sua participada Mota-Engil África assinou, no âmbito de uma parceria 50/50 com a BESIX, um contrato no âmbito do projeto GNL (gás natural liquefeito) em Moçambique, na província de Cabo Delgado.





Em comunicado à CMVM, a construtora afirmou que o projeto, cujo cliente é a CCS JV, inclui a construção de uma ponte de cais e uma instalação de descarga num valor total de cerca de 365 milhões de dólares (cerca de 337 milhões de euros). As obras terão duração de 32 meses, iniciando-se no primeiro semestre de 2020, sendo este o primeiro contrato concedido pela CCS JV no âmbito da exploração da Área 1 do projeto de GNL.