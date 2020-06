Serão conhecidos os números finais da evolução do produto interno bruto na Zona Euro nos primeiros três meses do ano. A primeira leitura apontou para uma contração de 3,8%.

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística divulga as estatísticas do comércio internacional relativas a abril.





As bolsas do outro lado do Atlântico escalaram ontem para máximos de 15 semanas. O Dow Jones encerrou a somar 1,70% para 27.572,44 pontos e já só cai 3,38% no acumulado do ano. Quanto ao Standard & Poor’s 500, avançou 1,20% para 3.232,39 pontos e já tem um saldo anual positivo, a subir 0,05% desde janeiro. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite fechou a ganhar 1,13% para 9.924,75 pontos, o que constituiu um novo máximo histórico.

A contribuir para animar os investidores continuam a estar as expectativas de uma retoma rápida da economia dos EUA, reforçadas pelos bons dados do mercado laboral em maio.





A Chesapeake Energy está a preparar um potencial pedido de protecção contra credores, ao abrigo do capítulo 11 da lei de falências dos EUA, avançaram à Bloomberg fontes conhecedoras do processo. A informação vem ao encontro do que já dizia o Financial Times no passado dia 4 de junho. O jornal britânico chamava a atenção para o facto de a Chesapeake, outrora uma todo-poderosa do setor do "shale oil" [petróleo extraído das rochas de xisto betuminoso] nos EUA, estar a braços com uma perspetiva de falência que poderia estar por semanas. "A ascensão e queda de uma estrela do ‘shale’ norte-americano’, titulava o FT, referindo o elevado nível de endividamento da empresa e a queda de 90% das suas ações em bolsa desde janeiro.

Agora, outras fontes dizem à Bloomberg que a empresa está a negociar um acordo de reestruturação que poderá levar a que os detentores de obrigações da Chesapeake assumam a maior parte do seu capital. Ou seja, os seus principais credores poderão ficar com o controlo da empresa de petróleo e gás. A Chesapeake tem uma dívida no valor de 9 mil milhões de dólares e está ainda refletir sobre se prorroga o pagamento de juros que vence a 15 de junho e invoca um "período de carência" enquanto prossegue as conversações com os credores, referiram as mesmas fontes.