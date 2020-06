Esta quinta-feira as atenções estarão viradas para a reunião do banco central britânico, esperando-se que seja anunciado um reforço do programa de compra de ativos.

Banco de Inglaterra reforça estímulos

O Banco de Inglaterra realiza a sua reunião de política monetária, com os economistas a anteciparem que a entidade liderada por Andrew Bailey aumente o seu programa de compra de ativos.

Além do Banco de Inglaterra, também da Suíça anuncia a sua decisão relativa às taxas de juro no país.





BCE divulga previsões para a economia

O Banco Central Europeu (BCE) apresenta esta quinta-feira o seu boletim económico.