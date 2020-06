Esta quinta-feira realizam-se assembleias-gerais da Corticeira Amorim e da Lufthansa. Serão também divulgadas as atas da última reunião do BCE e teremos os resultados dos testes de stress à banca nos EUA.

AG da Corticeira e Lufthansa em foco

A Corticeira Amorim reúne hoje os seus acionistas em assembleia-geral. A empresa liderada por António Rios Amorim decidiu manter a proposta de dividendo de 18,5 cêntimos por ação, "tendo como base a sua solidez financeira e a adequada estrutura de capitais".

Na Alemanha, também os acionistas da companhia aérea Lufthansa se vão reunir, para votarem o pacote de resgate de 9 mil milhões de euros. Heinz Thiele, maior acionista da companhia aérea alemã, disse que dará o seu aval.





BCE divulga atas da reunião em que reforçou estímulos

As atas da reunião de 3 e 4 de junho do Banco Central Europeu (BCE) vão ser hoje divulgadas.