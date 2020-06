Esta sexta-feira é dia da reconstituição anual dos índices Russell, o que motiva, por norma, uma das sessões com maior liquidez do ano.

Reconstituição do Russell faz mexer negociação em Wall Street

Hoje ocorre a reconstituição anual dos índices Russell, que é quando se ajustam as cotadas que integram os índices norte-americanos Russell (nomeadamente o Russell 2000 e o Russell 1000, compostos por empresas de pequena e média capitalização bolsista), sendo este normalmente o motor de um dos dias com maior volume de negociação do ano.

Os estrategas de mercado esperam, desta vez, um recorde no número de alterações, devido ao efeito caótico da covid-19 nos mercados de ações.





State Street deixa de ter participação qualificada na EDP

A State Street Corporation comunicou ontem à EDP que, no passado dia 19 de junho, a sua posição na elétrica nacional passou de 2% para 1,74%.

A gestora de ativos norte-americanas deixou, assim, de deter uma participação qualificada na empresa liderada por António Mexia.





JM aprova dividendo de 20,7 cêntimos e Corticeira também vota hoje

Os acionistas da Jerónimo Martins aprovaram ontem a proposta do Conselho de Administração para a distribuição de um dividendo bruto de 20,7 cêntimos por ação, um valor 40% abaixo dos 34,5 cêntimos inicialmente propostos, indicou ontem a dona do Pingo Doce. O pagamento do dividendo ocorrerá a partir de 15 de julho, passando as ações a deixar de conferir direito a essa remuneração acionista a partir de 13 de julho.





Já a Corticeira Amorim reúne hoje os seus acionistas em assembleia-geral. A empresa liderada por António Rios Amorim decidiu manter a proposta de dividendo de 18,5 cêntimos por ação, "tendo como base a sua solidez financeira e a adequada estrutura de capitais".