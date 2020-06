Esta segunda-feira os números da pandemia vão continuar a centrar as atenções nos mercados, numa altura em que já se fala de uma segunda vaga – o que tem pressionado as bolsas e o petróleo e animado ativos considerados mais seguros, como as obrigações soberanas e o ouro. Por cá, o INE divulga os inquéritos de conjuntura às empresas e consumidores.

INE divulga inquéritos de conjuntura às empresas e consumidores

O Instituto Nacional de Estatística divulga esta segunda-feira os inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores, relativamente a junho, bem como o inquérito à avaliação bancária na habitação (maio).

Lá fora, destaque para os dados da inflação de Espanha e da Alemanha em junho, e para a confiança dos consumidores e dos empresários da Zona Euro – também em junho.





Barnier e Frost falam sobre acordo comercial UE-Reino Unido

Londres e Bruxelas acordaram a 11 de junho intensificar o calendário de conversações com vista a definir o enquadramento de um futuro acordo comercial bilateral entre o Reino Unido e a União Europeia. Este "calendário intensificado" envolve um mix de rondas formais de negociação e reuniões com grupos mais pequenos, tanto em Londres como em Bruxelas.