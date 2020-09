A EDP fechou o primeiro semestre deste ano com um resultado líquido de 315 milhões de euros, o que corresponde a uma queda de 22% face ao mesmo período do ano passado. A elétrica agora liderada por Miguel Stilwell de Andrade explicou que estes foram impactados pela pandemia da covid-19, que se refletiu principalmente nas contas do segundo trimestre. As contas foram reportadas já depois do fecho da bolsa nacional, pelo que a EDP estará a reagir na sessão de hoje.