O Conselho Europeu, numa reunião de dois dias que hoje termina, apelou na quinta-feira aos Estados-membros para se prepararem "para todo o tipo de cenários, incluindo o de 'no-deal' [cenário em que a UE e o Reino Unido não chegariam a um acordo comercial pós-'Brexit'] relativamente às negociações com o Reino Unido. As negociações encontram-se na reta final, sendo que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tinha estipulado que dia 15 de outubro era a data limite para se chegar a acordo – estando prevista para hoje a sua reação. Boris Johnson, que ontem se mostrou desapontado com a cimeira, irá hoje decidir se o Reino Unido prossegue as conversações, com base na sua convicção sobre se a UE está ou não determinada a alcançar um acordo comercial pós-Brexit.