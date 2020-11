As contramedidas adotadas ontem pela União Europeia contra os Estados Unidos abrangem taxas de 15% sobre aeronaves e 25% para bens agrícolas e industriais. A decisão adotada pelos Estados-membros da UE, na reunião por videoconferência dos ministros europeus do Comércio, surgiu no seguimento da autorização dada em outubro pela OMC a tarifas retaliatórias de quatro mil milhões de dólares (3,4 mil milhões de euros) contra os Estados Unidos no caso que opõe Bruxelas e Washington por ajudas diretas à aviação. A Comissão Europeia sublinhou que as contramedidas [que só retira mediante reciprocidade norte-americana], que entram em vigor nesta terça-feira, "colocam a UE em pé de igualdade com os Estados Unidos, com direitos aduaneiros consideráveis de cada lado".