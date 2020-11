É uma verdadeira corrida contra o tempo. As negociações entre o Reino Unido e a União Europeia por causa do Brexit devem continuar, apesar do prazo informal já ter sido ultrapassado. As pescas e as regras para empresas continuam a ser pontos quentes. Depois de um acordo tem de haver aprovação parlamentar por parte do Reino Unido e dos Estados-membros. De acordo com a Bloomberg, os responsáveis britânicos já admitem prolongar as negociações além desta semana. A ministra do Ambiente, George Eustice, admitiu este cenário de prolongamento caso as duas partes estejam perto de acordo.