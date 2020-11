Um pouco por todo o mundo, as retalhistas vão ter um dia importante nesta sexta-feira, já se temos a conhecida "Black Friday". As vendas costumam disparar neste período marcado por vários descontos promovidos pelas empresas do setor do retalho. No entanto, este ano o cenário é marcado pelo impacto da pandemia nos rendimentos das famílias, mas também por uma mudança nos hábitos de consumo. A covid-19 tem levado ao aumento das vendas online. No domínio dos mercados, depois de ontem terem feito uma pausa nos EUA para comemoração do Dia de Ação de Graças, hoje regressam à negociação mas encerram mais cedo. Assim, a sessão bolsista será mais curta do outro lado do Atlântico: as praças em Wall Street fecham às 13:00 (18:00 de Lisboa).