UE assina acordo de parceria com Reino Unido

O acordo para o período pós-Brexit – que entrará em vigor de forma provisória a 1 de janeiro – é assinado esta quarta-feira, em Bruxelas, pelos presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu. O documento voa depois para Londres, a fim de ser formalmente assinado pelo primeiro-ministro britânico. Também hoje terá lugar a discussão e votação do acordo de parceria pelo parlamento do Reino Unido.