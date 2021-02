Por cá, o Instituto Nacional de Estatística apresenta hoje os dados preliminares das primeiras três semanas de 2021 relativos aos óbitos por semana no país. Ainda na Europa, destaque também para a balança comercial de dezembro em França, para as vendas a retalho em Itália no último mês de 2020, para a confiança do consumidor em Espanha no mês passado e para as encomendas à indústria na Alemanha, referentes também a dezembro.