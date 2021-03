Canal do Suez continua no radar

Os investidores continuam atentos à evolução dos trabalhos para desencalhar o Ever Given, um navio porta-contentores que encalhou na passada terça-feira no Canal do Suez. Está atravessado na diagonal, impedindo a passagem das embarcações nas duas direções desta importante via marítima, e as operações para que volte a flutuar têm sido complexas.