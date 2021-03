Deliveroo estreia-se com IPO em Londres

Está previsto que a Deliveroo, startup de entrega de comida na qual a Amazon detém 16%, tenha hoje a maior oferta pública inicial (IPO) deste ano na bolsa de Londres. O IPO, reservado numa primeira fase aos profissionais, foi estabelecido em 3,9 libras por ação, o que representa uma avaliação de 7,6 mil milhões de libras (cerca de 8,9 mil milhões de euros). O mercado previa uma avaliação inicial que poderia ir até 8,8 mil milhões de libras, mas o preço acabou por ser estabelecido no patamar inferior do intervalo. O IPO é hoje, mas as compras só serão abertas ao público em geral a 7 de abril. Esta estreia em bolsa surge num contexto de crescente inquietação dos investidores quanto ao tratamento dos estafetas da empresa, que é acusada de dar condições de trabalho precárias aos trabalhadores.