A época de dividendos da bolsa nacional está em curso, com a Jerónimo Martins e a Nos a descontarem hoje a remuneração aos acionistas que será paga a partir de dia 6. Como os lucros de 2020 da dona do Pingo Doce caíram 20% para 312 milhões de euros, a retalhista baixou a remuneração em 17%, para 0,288 euros por ação, num total de 181 milhões de euros. A esta remuneração corresponde uma rendibilidade de 2%, que é das mais baixas entre as empresas do PSI-20. Já a Nos paga um dividendo ordinário ilíquido de 27,8 cêntimos. Para este ano, a operadora liderada por Miguel Almeida manteve o valor do dividendo intacto, apesar da queda de 35,9% nos lucros de 2020. A estratégia permite à empresa de telecomunicações manter-se no topo dos dividendos mais rentáveis da bolsa nacional, com um "dividend yield" acima de 9%.