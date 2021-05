Por cá, o Banco de Portugal publica o Boletim Económico de maio, com apresentação, em conferência de imprensa, do governador Mário Centeno. Já o Instituto Nacional de Estatística divulga as estatísticas de preços da habitação ao nível local, relativas ao quarto trimestre de 2020. Na Zona Euro teremos a publicação dos índices dos gestores de compras (PMI) da IHS Markit, relativos a abril. Serão divulgados os PMI compósitos, bem como os dados desagregados para os serviços. Serão também veiculados os mesmos indicadores para Espanha, Itália, França e Alemanha. De Espanha virão ainda os números do desemprego. Nos EUA, há dados do emprego em abril no setor privado. Ainda nos Estados Unidos, a Administração de Informação em Energia divulga os níveis da semana passada dos inventários de crude dos EUA, bem como os stocks de destilados e gasolina. No domínio das contas a nível mundial, serão reportados os resultados do primeiro trimestre da Stellantis, da General Motors e da Uber.