A EDP Renováveis fechou um novo contrato a 15 anos no Canadá. A empresa anunciou ontem, já depois do fecho da bolsa, o Contrato de Aquisição de Energia com a TransCanada Energy para a venda da energia verde do parque eólico de Shap Hills, que estima irá evitar emissões anuais na ordem das 700 mil toneladas de CO2. Já a Martifer anunciou que a sua subsidiária francesa firmou a adjudicação, em consórcio com duas empresas do grupo Vinci, de uma obra de valor global de 125 milhões de euros para a ampliação do Aeroporto de Marselha Provence. Como ambas as notícias foram veiculadas já depois de a praça lisboeta ter encerrado, as ações estarão a reagir na sessão desta terça-feira.