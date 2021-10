O Senado norte-americano deu luz verde à proposta de financiamento provisório do governo até dezembro, o que evita a paralisação dos serviços públicos federais, tendo em seguida a Câmara dos Representantes dado também a sua aprovação. E mesmo na data limite, visto que terminava o ano fiscal e era preciso haver fundos para o início do novo exercício que arranca hoje. A proposta acabou por passar depois de os democratas terem retirado o ponto que previa uma suspensão do teto da dívida. Essa era a exigência dos republicanos, que no início da semana não permitiram que o projeto fosse aprovado no Senado ao votarem contra. Agora mantém-se então a questão do limite ao endividamento. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, advertiu ontem, uma vez mais, para a possibilidade de o governo federal pode ficar sem dinheiro a partir de 18 de outubro se o Congresso não agir no sentido de aumentar ou suspender este teto de endividamento.