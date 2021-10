A Fitch melhorou a perspetiva para a evolução do BCP, ao mesmo tempo que reafirmou o seu ‘rating’. O anúncio foi feito ontem, já depois do fecho da bolsa nacional, pelo que as ações do BCP estarão a reagir na sessão desta terça-feira. O "outlook" do banco liderado por Miguel Maya passou de negativo para estável, com o ‘rating’ a manter-se em BB. "A revisão do 'outlook' reflete sobretudo a resiliência da qualidade dos ativos e da rentabilidade do BCP desde o início da crise pandémica, suportado por um modelo de negócio eficiente e bastante diversificado", pode ler-se na nota divulgada pela agência de notação financeira.