A Direção-Geral do Orçamento vai divulgar esta quinta-feira a síntese de execução orçamental mensal, com dados relativos a outubro sobre as despesas e receitas das Administrações Públicas. Até setembro, o défice das contas públicas atingiu 4.634 milhões de euros (em contabilidade pública), refletindo uma "melhoria de 677 milhões" face a igual período homólogo. Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) irá revelar ainda dados sobre a globalização das empresas relativos a 2020. Na Alemanha, serão conhecidos os dados finais do PIB no terceiro trimestre.