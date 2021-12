Depois de no final de outubro ter anunciado que uma mudança de nome, o Facebook concretiza esta quarta-feira essa alteração em Wall Street. Ou seja, a partir de agora, as ações do Facebook no índice tecnológico Nasdaq Composite vão deixar de negociar com o ticker "FB" e passar a "MVRS". Trata-se de uma estratégia de reposicionamento da empresa de Mark Zuckerberg, que vem acompanhada por um novo plano de negócios que aposta sobretudo no conceito de metaverso, um mundo em que avatares 3D interagem num universo digital. O novo nome da empresa servirá para dar tom "ao foco da empresa em dar vida ao metaverso e ajudar as pessoas a ligarem-se, encontrarem comunidades e fazer crescer negócios".