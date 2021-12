Apesar dos especialistas terem revelado que, afinal, a ómicron não é tão agressiva quanto se previa, o seu potencial de contágio continua a assustar os líderes mundiais que se munem de medidas para fazer face ao avanço da pandemia. No Reino Unido, Boris Johnson veio ontem definir o final do ano como meta para que toda a população adulta vacinada do país receba a terceira dose. Por cá, começam hoje a chegar as primeiras vacinas para crianças pequenas e fica aberto o autoagendamento para a faixa etária 5 - 11 anos.