Do outro lado do Atlântico, serão conhecidos os números semanais relativos aos novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos. Na semana passada, os pedidos de subsídio de desemprego aumentaram depois de na semana anterior terem registado uma queda histórica para o valor mais baixo desde setembro de 1969, ao recuarem para 184 mil, de acordo com os dados do Departamento do Trabalho. Os dados desta semana servirão para perceber se a decisão da Reserva Federal dos Estados Unidos de avançar com uma retirada de estímulos mais rápida do que era esperado é, ou não, certeira.