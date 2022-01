O Governo decide, em Conselho de Ministros, se adota novas medidas para conter a pandemia da covid-19. Na quarta-feira decorreu um encontro no Infarmed com especialistas e os sinais apontam para que o Executivo mantenha as restrições em vigor apenas até domingo, levantando, por exemplo, o teletrabalho obrigatório e reabrindo as atividades letivas. No entanto, ontem Portugal registou praticamente 40 mil novos casos de infeção, um máximo desde o início da pandemia.