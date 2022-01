Ainda no que toca aos dados estatísticos, o Eurostat vai publicar esta terça-feira dois indicadores que vão permitir medir o pulso à economia europeia: as contas setoriais trimestrais das famílias e empresas, assim como a balança de pagamentos trimestral, ambos referentes ao terceiro trimestre do ano. No que toca às contas setoriais, os últimos dados mostram que Portugal foi um dos países onde se registou o maior aumento do PIB (4,9%) no segundo trimestre de 2021, face aos três meses anteriores, ficando apenas atrás da Irlanda (6,3%). Já a balança de pagamentos da União Europeia registou um excedente de 108,8 mil milhões de euros no segundo trimestre de 2021, o que corrresponde a uma queda face ao excedente de 122,9 mil milhões do primeiro trimestre.