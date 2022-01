5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A época de resultados continua a acelerar nos Estados Unidos. Esta segunda-feira é a vez de a International Business Machines (IBM) dar a conhecer os resultados do quarto trimestre de 2021. Estas serão as primeiras contas desde que finalizou a separação da Kyndryl em novembro pelo que -- face ao desinvestimento no negócio de infraestrututas -- serão o crescimento das vendas nos segmentos de cloud e software cognificativo a centrar as atenções dos investidores.