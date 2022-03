A "earnings season" do PSI-20 volta a centrar atenções no PSI-20, com as contas anuais da Jerónimo Martins relativas a 2021. A retalhista dona da cadeia Pingo Doce tinha já comunicado ao mercado que as vendas aumentaram 8,3% no ano passado para 20,9 mil milhões de euros, em comparação com 2020. Apesar do "contexto marcado pela incerteza", todas as insígnias contribuiram para o desempenho.