As bolsas mundiais já viram eclipsar-se 11 biliões de dólares (10,5 biliões de euros) este ano, naquela que é a pior série de perdas desde a crise financeira de 2008. A má notícia, adverte a Bloomberg, é que a sangria pode ainda não ter terminado. O selloff registado no índice MSCI All Country World, que rastreia as bolsas de 23 economias desenvolvidas e 24 mercados emergentes e que é o porta-estandarte dos índices a nível mundial, baixou drasticamente a avaliação das cotadas, mas muitos estrategas consideram que haverá quedas adicionais. Isto à conta dos receios perante a elevada inflação, o posicionamento mais duro dos bancos centrais e a desaceleração do crescimento económico, especialmente nos EUA.