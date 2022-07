O anúncio dos resultados da oferta da Greenvolt, no âmbito do aumento de capital, será feito esta terça-feira, sendo que na quarta-feira se dá a conclusão da liquidação das novas ações e na quinta-feira é feito o registo do aumento do capital social na Conservatória do Registo Comercial. O preço das novas ações é de 5,62 euros, o período de subscrição teve início a 20 de junho e os acionistas têm direitos preferenciais de subscrição.