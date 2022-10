Madrid e Paris vão esta quinta-feira ao mercado de dívida, para emitir obrigações a dez anos. As "yields" das obrigações espanholas e francesas com esta maturidade no mercado secundário terminaram a sessão desta quarta-feira a acompanhar a tendência de agravamento vivida na Zona Euro. Os juros da dívida espanhola subiram para 3,229% (acima dos juros portugueses da dívida com a mesma maturidade) e a "yield"das obrigações francesas escalaram para 2,633%.